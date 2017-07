Klimawandel in Berlin und Brandenburg - Zwischen Oder und Elbe wird es immer wärmer

03.07.17 | 06:17 Uhr

Ende April erfroren in Werder fast alle Süßkirschen - sie waren weit ausgetrieben, weil es zuvor viel wärmer war als in früheren Jahrzehnten. Das zeigen Messreihen des Deutschen Wetterdienstes, die rbb|24 ausgewertet hat. Der Klimawandel ist in vollem Gange. Von Daniel Marschke

So warm war es im Frühjahr, dass die Blüten der Brandenburger Obstbäume viel früher als gewöhnlich sprossen. Doch Ende April erlebten die Landwirte ein böses Erwachen: wegen eines plötzlichen Wetterumschwungs erfroren viele der Blüten. Bei manchen Sorten wie Süßkirschen oder Pflaumen rechneten die Obstbauern mit einem Totalverlust. Die Schäden gehen in die Millionen. Extreme Wetterlagen wie diese sind inzwischen schon fast zur Normalität geworden. Dazu trägt der globale Klimawandel bei, der sich längst auch in Berlin und Brandenburg bemerkbar macht.

Hintergrund Gartenbauverband - Obstbauern beklagen Frostschäden in Millionenhöhe Viele Brandenburger und Berliner klagten im April über die Kälte und holten noch einmal die Winterjacke hervor. Doch richtig hart traf es die Brandenburger Obstbauern.

1,5 Grad mehr als vor der Industrialisierung

Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) erforscht die lokalen Folgen des Klimawandels. Er sagt rbb|24: "Im Sommer gibt es nun öfter längere Perioden mit extremer Trockenheit und Hitze - im Wechsel mit Gewitter, Sturm und Starkregen."

All dies sind Auswirkungen der globalen Erwärmung. "In Potsdam ist es heute durchschnittlich 1,5 Grad wärmer als zu Beginn der Wetteraufzeichnungen", erläutert Hoffmann. In Berlin sei die Durchschnittstemperatur um 1,4 Grad angestiegen. Diese Werte liegen noch deutlich über dem weltweiten Anstieg von 1,0 Grad, denn die Landflächen der Kontinente erwärmen sich stärker als die Ozeane.

Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt: Es wird immer wärmer

Den konkreten Temperaturverlauf in der Region seit 1881 hat rbb|24 nun veranschaulicht - mit Hilfe von regionalen Messdaten des Deutschen Wetterdiensts. Betrachtet wird dabei die mittlere Temperatur-Entwicklung innerhalb verschiedener Perioden, die jeweils 30 Jahre umfassen. Weil die Werte in Berlin und Brandenburg nur wenig voneinander abweichen, haben wie sie jeweils zu einem Wert zusammengefasst. Wichtigste Bezugsgröße ist die Periode von 1961 bis 1990. Um Klimadaten besser vergleichen zu können, haben sich Klimaforscher rund um den Globus darauf geeinigt, diesen Zeitabschnitt als "Referenzperiode" zu verwenden. Der Zeitabschnitt umfasst 30 Jahre, weil kürzere Zeiträume keine belastbaren Klimaaussagen zulassen. Der Übergang zu einer neuen, in sich abgeschlossenen 30-Jahres-Periode wird erst im Jahr 2020 erfolgen.

Verschiedene Klima-Perioden für einzelne Monate verglichen

Neben den Temperaturen für die "Referenzperiode" haben wir zwei weitere 30-Jahres-Zeiträume dokumentiert. Zum einen den von 1881 bis 1910 (weil der Temperaturanstieg gegenüber dieser Periode besonders hoch ausfällt), zum anderen den von 1981 bis 2010 (weil wir wissen wollten, ob die Ergebnisse dabei anders ausfallen als im Vergleich mit der "Referenzperiode"). Die Zahlen zeigen anschaulich das Ausmaß der Erwärmung. Auch der diesjährige April war im Schnitt wärmer, als es die Menschen früher gewohnt waren - trotz Minusgraden in der zweiten Monatshälfte. Bis auf wenige Ausnahmen gilt dieser Befund auch für alle übrigen Monate. Selbst wenn man die Vergleichszeiträume variiert oder nur die 20 Jahre zwischen 1991 und 2010 betrachtet, kommt man immer zum selben Ergebnis: In Berlin und Brandenburg ist es heute deutlich wärmer als vor 20, 30, 50 oder 100 Jahren. Noch ein Hinweis zu den Grafiken: Wenn Sie mit der Maus über die einzelnen Balken fahren, wird die Durchschnittstemperatur für die jeweilige Periode angezeigt. Die Daten stammen durchgehend vom DWD.



Erläuterungen Januar, Februar und März Beim Februar ist für die Vergleichsperiode von 1881 bis 1910 kein Balken dargestellt, weil der Durchschnittswert für diese 30 Jahre genau bei null Grad lag. Wie die Abbildung zeigt, war der Januar 2017 im Vergleich zu früheren Jahrzehnten deutlich kälter. Allerdings ändert das nichts am langfristigen Temperaturanstieg: Seit der Klimaperiode von 1881 und 1990 ist die Januar-Temperatur um 1,83 Grad angestiegen. Der Februar und März dieses Jahres waren ebenfalls deutlich wärmer als im Durchschnitt früherer Jahrzehnte.

Erläuterungen April, Mai und Juni Auch für die Frühlingsmonate zeigt sich seit 1881 ein kontinuierlicher Temperaturanstieg. Der Mai 2017 und der Juni 2016 waren nochmals wärmer waren als der langjährige Durchschnitt. Der April dagegen war wegen des Kälteeinbruchs in der zweiten Monatshälfte deutlich kühler als im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2010. Auch in diesem Fall ändert das jedoch nichts am langfristigen Trend - der Durchschnitts-April ist seit 1881 bis 1910 um 1,63 Grad wärmer.



Erläuterungen Juli, August, September Auch die Sommermonate in Berlin und Brandenburg sind in den letzten 100 Jahren deutlich wärmer geworden. Lag die Durchschnittstemperatur im Juli zwischen 1881 und 1910 noch bei 16,84 Grad, waren es zwischen 1991 und 2010 1,4 Grad mehr. Der Juli 2016 war noch einmal etwas wärmer. Auffällig ist zudem: Der September 2016 lag mit 16,90 Grad mehr als drei Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2010.



Erläuterungen Oktober, November, Dezember In den Herbstmonaten sind die Temperaturen in den vergangenen Jahrzehnten nicht so stark gestiegen wie in den anderen Jahreszeiten. Der Mittelwert für die Periode von 1991 bis 2010 liegt um 0,89 Grad über den Werten, die von 1881 bis 1910 im Durchschnitt gemessen wurden. Ganz ähnlich verhält es sich im November - und auch der Dezember ist "nur" um 0,83 wärmer geworden.



"Klimawandel darf nicht verharmlost werden"

Der Klimaforscher Peter Hoffmann resümiert: "Die Veränderungen, die in den letzten 100 Jahren stattgefunden haben, sind viel stärker ausgeprägt als in früheren Zeiten der Erdgeschichte". Anders als sogenannte Klimaskeptiker behaupten, sei wissenschaftlich belegt, dass der Temperaturanstieg durch die stark steigende Menge von Treibhausgasen verursacht wird, vor allem durch Kohlendioxid (CO2). CO2 sei ein besonders strahlungsaktives Gas, was sich in der Atmosphäre verteile und eine hohe Verweildauer habe, sagt Hoffmann. Es sei maßgeblich dafür verantwortlich, "dass ein wesentlicher Anteil der von der Erdoberfläche ausgehenden langwelligen Wärmestrahlung in der Atmosphäre gehalten wird". Wie Vertikalprofile zeigten, "ist es heute in den oberen Schichten der Atmosphäre deutlich kühler als früher, während die Temperatur in den unteren Schichten weiter ansteigt", sagte Hoffmann rbb|24 am Mittwoch.

Abschmelzen der Polkappen wirkt sich unmittelbar aufs Wetter aus

Was die weitere Entwicklung betrifft, weist der Klimaexperte darauf hin, dass eine Klimaerwärmung oberhalb der von der Staaten-Gemeinschaft beschlossenen Zwei-Grad-Marke katastrophale Folgen für den Planeten haben könne.

Denn ab dieser Schwelle ist das Überschreiten von sogenannten Kipp-Punkten wahrscheinlich, beispielsweise das Abschmelzen der Polkappen. "Die Arktis erwärmt sich zweimal schneller als der Rest der Erde, so dass sich Temperaturunterschiede zwischen hohen und niedrigen Breitengraden weiter angleichen", sagt Hoffmann. Allein das Abschmelzen des Grönländischen Eispanzers könnte den Meeresspiegel weltweit um sieben Meter steigen lassen.

Die katastrophalen Folgen würden selbstverständlich auch unsere Region betreffen: Nie dagewesene Fluchtbewegungen sind nur eine davon.