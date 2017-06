Knapp sechs Monate nach dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz werden noch bis zu zwölf Verletzte in Krankenhäusern, Tageskliniken oder Reha-Einrichtungen behandelt. Das teilte der Opferbeauftragte Kurt Beck (SPD) mit. Die Zahl ändere sich ständig. Einige der Betroffenen seien zwar schon zu Hause gewesen, müssten aber erneut stationär betreut werden. Andere hätten sich erst später melden können. Die Bundesregierung hatte Beck als zentralen Ansprechpartner für Opfer und Hinterbliebene benannt.



Der Berliner Senat konnte nicht sagen, ob noch Verletzte in Krankenhäusern liegen. Es gebe keine Rechtsgrundlage, um das zu erfragen, hieß es in der Gesundheitsverwaltung. Zudem müssten die Persönlichkeitsrechte und der Datenschutz beachtet werden.

Sendung: Inforadio, 04.06.2017, 8:20 Uhr