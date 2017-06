An der Berliner U-Bahn-Station Alexanderplatz sind am frühen Sonntagmorgen eine 31-jährige Frau und ein 37-jähriger zusammengeschlagen worden. Sie waren aus der Bahn gestiegen als Teil einer fünfköpfigen Gruppe Erwachsener. In der Zwischenebene der Station wurde die Gruppe von drei jungen Frauen und mindestens fünf jungen Männern im Alter zwischen 18 und 20 Jahren belästigt. Nach Polizeiangaben gab es Streit.