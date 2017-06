Traditionelle ADFC-Sternfahrt in Berlin

Am Sonntag haben die Radfahrer in Berlin wieder Vorfahrt - sogar auf Teilen der Autobahn. Zur großen Sternfahrt des ADFC werden mehr als 100.000 Teilnehmer erwartet. Sie fordern: Der Senat soll noch in diesem Jahr das geplante Radgesetz beschließen.