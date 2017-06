Die Deutsche Bahn hat bei ihren Mitarbeitern Körperkameras - sogenannte Bodycams - getestet, auch in Berlin. Offensichtlich mit Erfolg: Noch in diesem Sommer sollen bundesweit rund 500 Bodycams eingesetzt werden, wie rbb-Recherchen ergaben.

