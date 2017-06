Sturmtief "Rasmund" - Unwetterfront bringt Starkregen nach Berlin und Brandenburg

27.06.17 | 19:47 Uhr

Umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller, gesperrte Bahnstrecken - das ist in Berlin und Brandenburg schon fast normal. Erst in der vergangenen Woche hatte Sturmtief "Paul" über der Region gewütet. Und schon am Mittwoch soll das nächste Unwetter kommen.

Erneut müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg mit schweren Unwettern rechnen. Zunächst wird es in der Region mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad noch sehr warm und sommerlich sein. Doch am Nachmittag soll eine Unwetterfront zunächst auf den Südwesten Brandenburgs treffen. Vom Landkreis Elbe-Elster ziehe das Unwetter weiter in Richtung Berlin, wo es gegen 18 Uhr erwartet werde, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit. Am späteren Abend soll es dann die Uckermark erreichen.



40 Liter Regen in weniger als 30 Minuten

Wie Cathleen Weber, Meteorologin vom Dienst beim DWD, rbb|24 am Dienstagabend sagte, wird neben Gewittern und örtlichem Hagel vor allem "immenser Starkregen" erwartet. Dabei werde "die unwetterartige Schwelle" erreicht, sagte Weber. Das heißt: Innerhalb kurzer Zeit, also in 15 bis 30 Minuten, können bis zu 40 Liter Wasser niedergehen. Mit Unterbrechungen könnten die Niederschläge den ganzen Donnerstag anhalten. Schuld an dem erneuten Unwetter ist das Sturmtief "Rasmund", das am Dienstagabend bereits den Südwesten Deutschlands erreicht hatte. Es kommt von Frankreich und zieht weiter in nordöstlicher Richtung - wobei sich die Wolken durch eine südliche Strömung weiter mit Wasser füllen.

Doch nicht nur das: Nach den Unwettern der vergangenen Woche ist der Boden immer noch so feucht, dass aufgrund der sich austauschenden Luftmassen auch Tornados nicht ganz ausgeschlossen werden können. Und auch am Freitag regnet es den Prognosen zufolge noch sehr viel. Das Wochenende zeigt sich ebenfalls verregnet bei maximal 20 Grad Celsius, eine wirkliche Besserung ist erst am Dienstag zu erwarten.

Erst in der vergangenen Woche beträchtliche Sturmschäden

Erst am Donnerstag und Freitag vergangener Woche war das Sturmtief "Paul" über die Region hinweggezogen und hatte dabei schwere Schäden verursacht. In Berlin liefen viele Keller voll. Die Feuerwehr musste 20 Brände löschen, darunter Wohnungs- und Dachstuhlbrände. In Kreuzberg wurde ein Radfahrer von einem herabstürzenden Baum eingeklemmt und schwer verletzt.

In Brandenburg richteten die Unwetter vergleichsweise weniger Schäden an. Dennoch verzeichneten die Leitstellen der Feuerwehr mehr als 1.000 Einsätze. Sechs Menschen wurden leicht verletzt. Wegen umgestürzter Bäume waren viele Bahnverbindungen unterbrochen, darunter beinahe alle ICE-Strecken nach Berlin. Sendung: Abendschau, 27.06.2017, 19:30 Uhr