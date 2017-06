Warum es in Berliner Bussen so warm ist

Berlins Busse heizen sich an Sommertagen durch die Sonne oft so stark auf, dass es drinnen heißer ist als draußen. Dass die Busfahrer die Klimaanlagen einfach nicht einschalten, ist jedoch ein Mythos.

Allerdings wird die Temperatur in den Fahrzeugen nur um vier bis fünf Grad gesenkt. Wenn es draußen richtig heiß ist, liegt die Ziel-Temperatur im Inneren der Fahrzeuge deswegen deutlich über Wohlfühlniveau: Sind es draußen 33 Grad, kühlt die Klimaanlage maximal auf 28 Grad runter. Das sei am gesündesten, erläutert Reetz: Wäre der Unterschied zur Außentemperatur größer, würde das Erkältungsrisiko steigen, das zeigten wissenschaftliche Studien immer wieder. Aus diesem Grund ist es in Berliner Bussen planmäßig wärmer als in den öffentlichen Verkehrsmitteln anderer Metropolen.

Nur in "absoluten Ausnahmefällen" sei die Klimaanlage defekt, sagt BVG-Sprecherin Reetz. Dass es trotzdem oft heiß in den Bussen ist, liege vielmehr am dichten Haltestellennetz: Bei jedem Stopp gelangt neue heiße Außenluft durch die Türen ins Innere, teilweise alle 300 Meter. Die Klimaanlagen kommen dann nicht mehr hinterher. "Daran würde sich auch nichts ändern, wenn sie kühler eingestellt wären", sagt Reetz. Dass Fahrgäste, denen es zu warm ist, als erste Maßnahme im Bus die Fenster öffnen, ist deswegen eher kontraproduktiv.

Wem schon der Gedanke an warme Busfahrten Schweißperlen auf die Stirn treibt, dem hilft vielleicht ein Blick auf die Statistik: Durchschnittlich 42 Sommertage gibt es in Berlin, also Tage, an denen Temperaturen von mehr als 25 Grad erreicht werden. Laut MeteoGroup waren es im Mai acht, im Juni bislang sechs - immerhin ein Drittel der Wärme ist also schon überstanden.