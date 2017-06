Überfall in Charlottenburg

Oktober 2016: Ein Goldhändler in der Budapester Straße wird brutal überfallen. Die drei Täter entkommen unerkannt, im Gepäck: massenweise Gold. Jetzt ist der erste von ihnen verurteilt worden - ein ehemaliger Profi-Boxer. Von Ulf Morling

Vier Jahre und drei Monate muss ein 24-jähriger Bulgare wegen schweren Raubes ins Gefängnis. Er fuhr den Fluchtwagen bei dem Raubüberfall auf einen Goldhändler in Tiergarten. Nachdem ihn die Polizei sieben Wochen nach der Tat festgenommen hatte, legte er ein Geständnis ab und verriet die beiden mutmaßlichen Komplizen. Weil er Aufklärungshilfe leistete, wurde seine Strafe gemildert. Aber die Millionenbeute bleibt verschwunden.

Am 22. Oktober 2016, 13.35 Uhr, hatten zwei Herren an der Ladentür des Goldhändlers geklingelt: ein alter Mann mit Begleitung, so schien es dem Angestellten, der die Tür aufschloss. "Der muss eine Maske aufgehabt haben", sagt der Angestellte später. Der alte Mann kam mit kleinen, unsicheren Schritten ins Geschäft. Er stützte sich auf einen Gehstock. Dann ging alles sehr schnell.

Die Männer stürzten sich auf den Angestellten des Goldgeschäfts. Sie prügelten und traten minutenlang auf ihn ein. Er wurde die Wendeltreppe in den Keller hinuntergestoßen - dort sind die Tresore. "Wo sind die 250-Gramm-Goldbarren", hätten die Räuber immer wieder gefragt und ihn gedrängt, die Tresore aufzuschließen. Wenn es ihnen nicht schnell genug gegangen sei, sei er geschlagen worden. Man habe ihn auch mit einem Maurerhammer bedroht: "Wenn ich mit der flachen Seite auf deine Wirbelsäule einschlage, wirst Du wohl zukünftig im Rollstuhl sitzen", soll einer der Täter gesagt haben. Der 61-Jährige hatte Todesangst.