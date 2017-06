Verdacht auf Giftköder am Spandauer Forst

Im Berliner Nordwesten sind in den vergangenen Wochen mehrere tote Füchse entdeckt worden. Insgesamt 14 verendete Tiere fanden die Anwohner einer Wohnsiedlung am Spandauer Forst innerhalb eines Monats.

Woran die Tiere starben, ist noch unklar. Eine Viruserkrankung wie Staupe ist als Todesursache zwar denkbar. Allerdings fanden die Anwohner auch zerstörte Fuchsbauten, die mit Glasscherben zugeschüttet waren. Außerdem tauchten auf dem Gelände gefüllte Bambusrohre auf, die auf einen Giftköder hinweisen könnten.

Nach der Häufung der Todesfälle hat nun das Landeskriminalamt die Ermittlungen aufgenommen.

Wenige Kilometer entfernt, am Tegeler See, sorgt seit mehreren Wochen das mysteriöse Sterben von Hunden für Aufregung. Insgesamt 14 Hunde sind seit Jahresbeginn in der Gegend verendet - andere Tiere sind von dem Sterben nicht betroffen. Bei Untersuchungen der toten Hunde wurden bislang keine Hinweise auf Gifte gefunden.