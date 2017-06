Video: rbb aktuel | 14.06.2017 | Studiogespräch mit dem Chef der Berliner Feuerwehr

Nach Inferno in Londoner Hochhaus - Berliner Feuerwehr: Brennbare Dämmung verbieten

15.06.17 | 09:15 Uhr

Rund 100 Hochhäuser in Berlin sind Wohngebäude. Könnte dort ein verheerendes Feuer ausbrechen wie in London? Der Landesbranddirektor hält den Brandschutz bei Hochhäusern für sehr gut. Aber bei niedrigeren Gebäuden könnte brennbares Dämm-Material gefährlich werden.

Nach dem verheerenden Hochhausbrand in London mit zwölf Toten und über 80 Verletzten fordert die Berliner Feuerwehr einen verschärften Brandschutz hierzulande. Landesbranddirektor Wilfried Gräfling sagte am Donnerstag im rbb-Inforadio, Hochhäuser seien in Deutschland unter anderem deshalb sicher, weil kein brennbares Dämmmaterial an den Fassaden verwendet werden dürfe.

Das Feuer in London hat sich möglicherweise über die Fassade des Hochhauses ausgebreitet. Die genauen Umstände werden noch untersucht. Bei Häusern unter 22 Metern Höhe sei solches Material aber erlaubt, sagte Gräfling. Doch man habe schlechte Erfahrungen gemacht: In Frankfurt (Main) habe die Fassade eines noch im Bau befindlichen Gebäudes Feuer gefangen. "Dieser Fall hat uns wachgerüttelt", wie Gräfling am Mittwochabend in der rbb-Abendschau erklärte. Die Feuerwehr versuche deshalb, den Gesetzgeber dazu zu bewegen, nur noch mineralisches, nicht brennbares Dämmmaterial zuzulassen. Sich Gehör zu verschaffen sei aber schwierig, so der Landesbranddirektor: Europäisches Recht spreche dagegen. Außerdem werde man mit der Forderung "in die Nähe eines namhaften Herstellers von mineralischen Platten" gebracht. "Aber es geht hier um Sicherheit, nicht um Geld", sagt Gräfling.

Löschwasser direkt aus der Steigleitung

In Berlin gibt es rund 100 Wohngebäude, die höher als 22 Meter sind und damit als Hochhäuser gelten. Grundsätzlich hält Gräfling den deutschen Brandschutz für Hochhäuser für sehr gut. Es gebe zahlreiche spezielle Anforderungen - etwa für den Treppenraum, die Türen zwischen Wohnung und Treppenraum, die Fassade oder die Löschanlagen. Einen Brand in einem Hochhaus zu löschen sei zwar schwierig, weil die Feuerwehr mit ihren Leitern nicht über 22 Meter hinauskomme, erläuterte er. Dies war wohl in London der Fall. In Deutschland ist laut Gräfling dagegen ein spezieller Feuerwehraufzug in eigenem Schacht mit eigener Stromversorgung vorgeschrieben. Beim Löschen können die Feuerwehrleute dann auf vorgeschriebene Steigleitungen zurückgreifen: "Diese Rohre, die senkrecht nach oben verlaufen, sind mit Wasser gefüllt, so dass in jeder Etage direkt Wasser entnommen werden kann. Man muss keine Schläuche verlegen, sondern die vorhandenen Steigleitungen können genutzt werden."

Interview rbb-Inforadio - "Unsere Vorschriften sind streng" Berlins Landesbranddirektor Wilfried Gräfling, befragt von Sabine Dahl, rbb-Inforadio.

Zwölf Tote nach Brand in London

Bei der Brandkatastrophe in London sind in der Nacht zu Mittwoch mindestens zwölf Menschen gestorben. Über 80 weitere wurden verletzt. Die Zahl der Toten könnte weiter steigen. Die Feuerwehr sucht in den Trümmern des 24-stöckigen Gebäudes nach weiteren Opfern. Wie der Sender BBC am Donnerstagmorgen berichtet, loderten in einigen Wohnungen - mehr als 24 Stunden nach Ausbruch des Brandes - noch immer die Flammen. Die Ursache des Brands ist noch nicht geklärt. Das Gebäude war kürzlich saniert worden. Unter anderem wurde die Außenwand mit einer gedämmten Vorhangfassade versehen.