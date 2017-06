Warum ist Baden in der Spree so gefährlich?

Ein 20-Jähriger springt nahe der Museumsinsel in die Spree und stirbt. Aus dem Landwehrkanal in Kreuzberg wird eine betrunkene Frau gerade noch rechtzeitig gerettet. Der Fluss in der Innenstadt scheint verlockend, doch Baden ist tabu. Von Bettina Rehmann

Dass ausgerechnet an der Stelle, wo die Initiative Flussbad Berlin sich dafür einsetzt, dass die Menschen bald in sauberem Flusswasser schwimmen können, jemand ertrinkt, ist tragisch.

Ein US-amerikanischer Tourist (20) ist am vergangenen Wochenende in der Spree ertrunken. Am Bode-Museum in Mitte sprang er ins Wasser, tauchte nicht wieder auf. Rettungstaucher bargen ihn nach einer halben Stunde, aber die Hilfe kam zu spät, im Krankenhaus starb der junge Mann. Was genau passierte, ist noch unklar.

Ansonsten darf niemand in die Spree hüpfen, auch nicht in den Landwehrkanal. Wo Badeverbot herrscht, ist in der Berliner Badegewässerverordnung und der Binnen-Schifffahrts-Straßen-Ordnung geregelt. Letztere gilt, da es sich bei der Spree um eine Bundeswasserstraße handelt. Verboten ist das Baden demnach in der Spree, den Kanälen, in der Havel (von Eiswerder bis zum Pichelsdorfer Gmünd), in Häfen, an Brücken, Schleusen, Anlegestellen und Fähren. Aus Sicherheitsgründen, und weil das Wasser zudem keine ausreichende Badequalität hat.

Wer von der Wasserschutzpolizei erwischt wird, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Und die Strafen sind empfindlich. Verwarngelder von 35 Euro bis 200 Euro können fällig werden, teilt Winfried Wenzel, Pressesprecher der Berliner Polizei, mit. Die Polizei versuche, Verstöße gegen das Badeverbot unverzüglich zu unterbinden und zu ahnden – dabei wiesen die Beamten immer auch auf die Gefahren beim Baden hin. Vor allem an heißen Tagen würden bei Veranstaltungen in Wassernähe – etwa beim Public Viewing – viele illegale Schwimmer erwischt. Dennoch, so Wenzel, sei das Baden in der Berliner Innenstadt kein Einsatzschwerpunkt. Schließlich ist es ja auch verboten.