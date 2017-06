Ein 29-Jähriger aus Berlin-Kreuzberg hat am Sonntagabend einen Großeinsatz ausgelöst: Der Mann gab durch das Fenster seiner Wohnung in der Adalbertstraße mehrere Schüsse aus einer Waffe ab. Gegen 22:30 Uhr alarmierten Nachbarn in der Straße die Polizei, weil sie Schüsse gehört hatten.

Ein Spezialeinsatzkommando rückte an, die Adalbertstraße wurde zwischen Kottbusser Tor und Oranienstraße abgeriegelt. Als der Schütze seine Wohnungstür öffnete, wurde er von Polizisten überwältigt. In den Räumen im dritten Stock fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe und Platzpatronen. Der Tatverdächtige wehrte sich zunächst gegen die Festnahme, wurde dann in eine Gefangenensammelstelle gebracht und kam später wieder auf freien Fuß. Warum der Mann geschossen hatte, ist noch nicht geklärt. Verletzt wurde niemand. Nun muss er sich wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Widerstandes gegen Polizisten verantworten.