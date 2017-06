Ein Brand in einem Kreuzberger Mehrfamilienhaus endete für eine Anwohnerin tödlich. Zwar konnten die Rettungskräfte sie zunächst reanimieren, sie starb aber später. Der Mieter, in dessen Wohnung das Feuer ausgebrochen war, konnte sich verletzt auf ein Vordach retten.

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Kreuzberg ist am Freitagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr dem rbb mitteilte, konnte die Frau zunächst noch reanimiert werden, sie starb aber später - vermutlich an einer Rauchgasvergiftung. Die Frau wurde bewusstlos in ihrer Wohnung im dritten Stock des Altbaus gefunden.



Sechs weitere Personen wurden bei dem Brand verletzt, ein 51-Jahre alter Mann konnte sich mit Verbrennungen auf das Dach eines Schuppens retten. Das Feuer war vermutlich in seiner Wohnung in der ersten Etage des Hinterhauses ausgebrochen. Insgesamt wurden etwa 25 Bewohner aus dem Hinterhaus, dem Vorderhaus und einem Seitenflügel gerettet.