Gina-Lisa Lohfink will in Berufung gehen

Das Gericht sah ihre Vergewaltigungsvorwürfe gegen zwei Beschuldigte im Sommer 2016 nicht als erwiesen an. Verurteilt wurden die beiden Männer lediglich, weil sie Bilder der sexuellen Aktivitäten ins Netz gestellt hatten - der Sex an sich sei einvernehmlich gewesen, auch Hinweise auf K.o.-Tropfen gebe es nicht, urteilte das Gericht - und brummte Lohfink eine fünfstellige Geldstrafe wegen Falschaussage auf. Im Revisionsverfahren wenige Monate später bestätigte das Berliner Kammergericht die Strafe - nur die Höhe der Tagessätze war noch strittig.

Weil Lohfink trotz des Urteils weiter behauptete, im Juni 2012 vergewaltigt worden zu sein, reichte einer der beiden früheren Beschuldigten eine Unterlassungsklage ein. Daraufhin hat das Berliner Landgericht nun entschieden, dass das Model öffentlich keine solchen Vorwürfe mehr erheben darf. Einem entsprechenden Vergleichsvorschlag habe sie zugestimmt, sagte eine Sprecherin des Gerichts am Mittwoch. Zuerst hatte "Spiegel Online" darüber berichtet.

Doch schon droht der aus "Germany's Next Top Model" bekannten 30-Jährigen neuer Ärger: Denn einer der beiden früher Beklagten will die Sache nicht auf sich beruhen lassen.

Der Anwalt des Mannes, Christian Gerlach, kündigte eine Zivilklage gegen Lohfink an. Sein Mandant sei in der Öffentlichkeit über Jahre als Vergewaltiger diffamiert worden. "Wir fordern Schmerzensgeld und Schadenersatz", sagte Gerlach am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa. "Wir wollen mindestens 100.000 Euro."