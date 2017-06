Polizei sucht Verdächtigen nach Brand in Berliner Saunaclub

Rund vier Monate nach dem Brand mit drei Toten in einem Berliner Saunaclub sucht die Polizei nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Mann [berlin.de]. Er wird verdächtigt, das Feuer am 5. Februar fahrlässig verursacht zu haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Details wurden nicht genannt.