Sommerbaustellen auf A100 und A113 - Hier werden im Sommer Berliner Autobahnen gesperrt

07.06.17 | 12:21 Uhr

Sommer, Sonne, Baustelle: Drei groß angelegte Baustellen werden in Berlin ab Ende Juni für Einschränkungen sorgen. Dabei wird an der Rudolf-Wissell-Brücke das Nötigste gemacht, auf zwei weiteren Streckenabschnitten wird die Fahrbahn saniert. Von Bettina Rehmann



Drei groß angelegte Baustellen werden in diesem Sommer die Geduld der Berliner Autofahrer einfordern. An zwei Stellen in Charlottenburg und im Berliner Südosten müssen Fahrbahnen auf längeren Strecken instandgesetzt werden, dazu sind wochenlange Sperrungen erforderlich. Los geht es auf der A113 – die Verbindung zwischen dem Berliner Ring am Autobahnkreuz Schönefeld und dem Stadtring beim Autobahndreieck Neukölln. Hier zwischen den Stadtteilen Johannisthal und Rudow wird ab Ende Juni von der Johannisthaler Chaussee bis zur Anschlussstelle Adlershof zunächst die Fahrbahn in Richtung Nord, und im nächsten Bauabschnitt in Richtung Süd gesperrt. Insgesamt müssen 56.000 Quadratmeter Fahrbahnfläche saniert werden, zudem werden Abläufe und Schachtabdeckungen, sowie Fahrbahnmarkierungen erneuert.

Stubenrauchstraße und Adlershof gesperrt

Während der Verkehr im ersten Bauabschnitt auf der südlichen Fahrbahn weiterläuft – und im zweiten Bauabschnitt dann auf der nördlichen Fahrbahn, bleibt über die gesamte Dauer der Bauarbeiten die Anschlussstelle Stubenrauchstraße voll gesperrt. Die Ausfahrt Adlershof wird in und aus Richtung Norden für die komplette Dauer der Sanierungsarbeiten dicht sein. Starten sollen die Bauarbeiten am 23. Juni, am 2. September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

A100: Rudolf-Wissell-Brücke bis zum Neubau haltbar machen

Die nächste Baustelle ist eher konservatorischer Art: Eigentlich soll die Rudolf-Wissell-Brücke in Charlottenburg neu gebaut werden. Es ist laut Verkehrsverwaltung Berlins längste Straßenbrücke und mit 180.000 Fahrzeugen pro Tag der am dritthäufigsten befahrene Autobahnabschnitt in Deutschland. Gerade läuft ein europaweiter Ideenwettbewerb für den Ersatzneubau. Laut Senatsverwaltung für Verkehr erarbeiten sechs Ingenieursgemeinschaften derzeit bis Mitte Juli erste Lösungsvorschläge für das giganzische Bauvorhaben. Dann sollen die besten drei in die nächste Runde einziehen. Im ersten Quartal 2018 soll ein Gewinner stehen.

Bis dahin wird die Fahrbahndecke saniert, damit die Verkehrssicherheit bis zum Neubau gesichert wird. Das wird im Abschnitt zwischen dem Dreieck Charlottenburg und dem Spandauer Damm geschehen. Zunächst wird in Richtung Nord gearbeitet. Fahrbahndecke sowie Brückenabdichtung werden erneuert, dabei wird zunächst die rechte Spur und die Hälfte der mittleren Spur saniert, im Anschluss daran die Linke und zweite Hälfte der mittleren Fahrspur. Es werden jeweils zwei Fahrstreifen in jeder Richtung eingerichtet. Die Einfahrten an den Anschlussstellen Spandauer Damm in Richtung Nord, und Siemensdamm in Richtung Süd werden für die Dauer der Baustelle gesperrt. Insgesamt werden 9.400 Quadratmeter Fahrbahnbelag und 4.500 Quadratmeter Brückenabdichtung erneuert. Gebaut wird ab dem 12. Juli bis zum 03. September. In Fahrtrichtung Süd ist die Sanierung übrigens genauso nötig, hier wird im Sommer 2018 saniert.

Verbindungsbrücke zur Avus braucht Erneuerung

Ebenfalls in Charlottenburg wird die Verbindungsbrücke in Fahrtrichtung Süd von der A100 zur A115 (Avus) am Autobahndreieck Funkturm saniert. Anfang November vergangenen Jahres war die Brücke schon einmal gesperrt gewesen, es gab lange Staus. Bei einer Routinekontrolle war ein 80 mal 50 Zentimeter großer Schaden unter dem Fahrbahnasphalt entdeckt worden, aus Sicht der Senatsverwaltung eine mögliche Gefahr für die Brückenkonstruktion.

Auf der 90 Meter langen Brücke soll nun der Konstruktionsbeton teilweise instandgesetzt und die Brückenabdichtung erneuert werden, zudem wird der Fahrbahnbelag ausgewechselt. Eine Fläche von 806 Quadratmetern wird hier saniert. Die Brücke wird für die gesamte Dauer der Bauarbeiten vom 24. Juli bis 03. September voll gesperrt, es wird eine Umfahrung eingerichtet. Sie soll unter dem ICC über die Halenseestraße zur A115 führen. Für die Dauer der Arbeiten wird auch die Auffahrt zur A100 in Richtung Süd an der Anschlussstelle Kaiserdamm Süd gesperrt.