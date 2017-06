Bei der Planung eines Neubaus in Berlin muss die Stärke der Wärmedämmung von vornherein einberechnet werden - und sie muss die Grundstücksgrenzen berücksichtigen. Am Freitag verkündeten die Richter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe ihr Urteil zur "grenzüberschreitenden" Wärmedämmung. Danach gilt eine Regelung, die es erlaubt, Wärmedämmung jenseits der eigenen Grundstücksgrenze anzubringen, nur für Altbauten.