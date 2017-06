Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag verletzt in Berlin-Tempelhof entdeckt worden. Wie Polizeisprecher Andreas Majewski rbb|24 sagte, wurde in einem Park am Bäumerplan eine leblose Person gefunden. Der Notarzt habe eine Verletzung festgestellt.

Wie Majewski weiter sagte, versuchten die Rettungskräfte noch, den Mann zu reanimieren. Es sei aber noch vor Ort der Tod festgestellt worden.



Woran der Mann starb, solle nun eine Obduktion klären, hieß es. Weitere Hintergründe waren noch unklar. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, alarmierten Zeugen die Feuerwehr.