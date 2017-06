Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Alt-Hohenschönhausen sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 22-jähriger Autofahrer musste von der Feuerwehr aus seinem demolierten Auto geborgen werden, teilte die Polizei am Samstag mit. Er befinde sich auf der Intensivstation. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zu Samstag, als der Autofahrer eine Straßenbahn überholen wollte. Dabei stieß er frontal mit einem ihm entgegenkommenden Kleintransporter zusammen.



Der 28-jährige Fahrer des Kleintransporters und seine Beifahrer, ein 23-Jähriger und eine 20-Jährige, wurden schwer verletzt. Der 28-jährige Fahrer befindet sich derzeit noch im Krankenhaus, seine Beifahrer waren am Nachmittag bereits entlassen. Die Konrad-Wolf-Straße war aufgrund der Bergungsarbeiten bis 6.00 Uhr morgens für Autos und Straßenbahnen gesperrt.