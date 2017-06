Berlin war am Sonntag beim Kräftemessen der Straßenbahnfahrer auf Teneriffa besonders erfolgreich: Die Berliner Franka Sonntag und Torsten Franz von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) holten den Titel als Vize-Europameister. Mit 3.200 Punkten erreichten die Berliner den zweiten Platz, knapp hinter den Straßenbahnfahrern aus Paris mit 3.390 Punkten. Insgesamt 23 Zweier-Teams - jeweils ein Mann und eine Frau - aus 14 Nationen nahmen an der Europameisterschaft auf der Kanarischen Insel teil.

In der Einzelwertung erreichte Sonntag mit 33 Jahren Fahrerfahrung den ersten Platz und gewann den Titel als beste Tram-Fahrerin Europas. Sie setzte sich damit gegen die Konkurrenz in fünf Disziplinen durch, unter anderem beim Beschleunigung der Straßenbahn auf 30 Kilometer in der Stunde und der Zielbremsung, bei der Abstandsschätzung in der Kurve und beim Tram-Bowling. Bei letzterem haben die Fahrer die Aufgabe, mit ihrer Straßenbahn einem aufblasbaren Ball den richtigen Schubs zu geben, damit möglichst viele Kegel umfallen.