Ein 71-jähriger Rentner, der seinen schwer kranken Lebenspartner in einer Seniorenresidenz in Berlin-Wilmersdorf aus Verzweiflung umgebracht hat, ist zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht sprach den Angeklagten am Mittwoch des Totschlags schuldig. Er soll zudem 2.000 Euro an ein Kinderhospiz zahlen.