Sicherungsverwahrung für zweifachen Kindermörder? - Bundesgerichtshof befasst sich mit Silvio S.

27.06.17 | 18:01 Uhr

Die Morde an den beiden Jungen Elias und Mohamed beschäftigen am Mittwoch den Bundesgerichtshof in Leipzig. Es geht um die Frage, ob Silvio S. neben seiner lebenslangen Haftstrafe zu Sicherungsverwahrung verurteilt wird. Von Lisa Steger

Es sind Taten, die Urängste wachrufen: Ein Kind kehrt vom Spielen nicht mehr zurück. Ein Fremder hat es angelockt, entführt, schwer sexuell missbraucht und danach ermordet, um die Taten zu verdecken. Silvio S., ein Wachmann aus Niedergörsdorf bei Jüterbog, hat genau das getan. Im Juli 2015 entführte er den sechsjährigen Elias in Potsdam von einem Spielplatz. Knapp drei Monate später lockte er den vier Jahre alten bosnischen Jungen Mohamed vom Gelände des Landesamtes für Gesundheit und Soziales in Berlin zu seinem Auto - und damit in den Tod.

Gefangen für unbestimmte Zeit

Das Landgericht Potsdam verurteilte Silvio S. am 26. Juli vorigen Jahres zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellte dabei die "besondere Schwere der Schuld" fest. Die Strafe kann also nicht nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Strafkammer ordnete aber keine Sicherungsverwahrung an. Mit diesem Instrument soll die Allgemeinheit vor Tätern geschützt werden, die ihre Strafe verbüßt haben, aber weiterhin als gefährlich gelten. Sicherungsverwahrung ist nach bestimmten schweren Taten obligatorisch, wenn der Angeklagte einen "Hang zu erheblichen Straftaten" hat, so das Strafgesetzbuch. Davon ging die Strafkammer aber bei Silvio S. nicht aus. Sie bezog sich im Urteil auf den psychiatrischen Gutachter im Prozess, Matthias Lammel. Der renommierte Experte hatte erklärt: "Ich kann nicht sagen, ob er so etwas noch einmal machen würde; ich kann nicht sagen, dass er einen Hang zu gefährlichen Taten hat." Der Angeklagte hatte keine Vorstrafen und war nie in der Psychiatrie, betonte Lammel. Und mit ihm, dem Gutachter, habe Silvio S. nur über seinen Lebenslauf, nicht aber über die Taten gesprochen. Es fehle daher schlicht die wissenschaftliche Basis, einen "Hang" sicher zu bejahen oder aber auszuschließen, berichtete Lammel: "Ich wehre mich dagegen, das Verhalten als ein überdauerndes Konstrukt anzusehen." Der Angeklagte sei vielleicht "veränderbar".

Staatsanwaltschaft ging in Revision

Der Verzicht auf die Sicherungsverwahrung schlug hohe Wellen. Unmittelbar nach der Urteilsverkündung ergoss sich über die sozialen Netzwerke eine Flut von Beschimpfungen. Die Staatsanwaltschaft ging in Revision. Staatsanwalt Peter Petersen hatte in seinem Plädoyer betont, dass die Polizei im Auto des Angeklagten nach der Festnahme Chloroform und Fesselgerät gefunden hatte - Silvio S. habe offensichtlich weitere Taten geplant. Im Januar diesen Jahres schloss sich die Bundesanwaltschaft der Revision an: Die Richter hätten sich das Gutachten unkritisch zu eigen gemacht, hieß es sinngemäß, sie hätten gründlicher erörtern müssen, ob es nicht doch einen "Hang" bei dem Angeklagten gebe. Für eine Sicherungsverwahrung sind auch die Anwälte der Hinterbliebenen weiterhin, bestätigte etwa Khubaib-Ali Mohammed, der die Mutter Mohameds als Nebenklägerin vertrat, dem rbb auf Anfrage. "Zwei Morde in drei Monaten, das ist eine hohe Rückfallgeschwindigkeit", so der Anwalt zur Begründung.

Eine strittige Rechtsfrage

Im April lehnte der Bundesgerichtshof die Revision der Verteidiger ab. Die Anwälte wollten, dass die "besondere Schwere der Schuld" wegfällt und Silvio S. nur noch eine "normale" lebenslange Strafe bekommen sollte. Der BGH stellte fest: Die "besondere Schwere der Schuld" bleibt. Der Senat befasst sich also jetzt nur noch mit einer möglichen Sicherungsverwahrung. Ob diese Verwahrung noch nötig ist, wenn ein Angeklagter ohnehin eine lebenslange Strafe verbüßen soll, ist strittig. Denn anders, als viele glauben, gibt es bei "lebenslang" keinen Entlassungsautomatismus, weder nach 15, noch nach 20 oder 25 Jahren. Die Entlassung zur Bewährung ist nur möglich, wenn dies "unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden kann", so das Strafgesetzbuch. Ein Psychiater muss dem Gefangenen bescheinigen, dass er nicht mehr gefährlich ist – falls doch, bleibt er in Haft.

Doppelte Sicherung nicht immer nötig

Aus diesen Gründen schrieb der – mittlerweile pensionierte – Bundesrichter Thomas Fischer in seinem Kommentar zum Strafgesetzbuch, dass die Sicherungsverwahrung bei der lebenslangen Strafe mit besonderer Schwere der Schuld "jedenfalls nicht unerlässlich" sei. Er bezog sich auch auf ein BGH-Urteil aus dem Jahr 2013. Darin hatte der BGH entschieden, dass ein dreifacher Kindermörder, der lebenslang einsaß, keine Sicherungsverwahrung bekommt (Aktenzeichen: 3 StR 330/12). Argument: Er kann ohnehin nur aus dem Gefängnis entlassen werden, wenn er irgendwann ungefährlich ist. In diesem Fall dürfte aber auch eine Sicherungsverwahrung nicht mehr vollzogen werden. Mit der gleichen Begründung lehnte der BGH im Jahr 2014 die Sicherungsverwahrung bei einem lebenslang einsitzenden Mörder und Räuber ab (Aktenzeichen 3 StR 355/13). Iris Müller-Lintzen, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Potsdam, betont auf Anfrage aber gegenüber dem rbb: Wenn der Täter wirklich einen Hang zu schweren Straftaten hat, dann "ist die Sicherungsverwahrung neben der Strafe anzuordnen" – es sei also keine Ermessensentscheidung. Strafhaft und Sicherungsverwahrung, so die Oberstaatsanwältin, "verfolgen unterschiedliche Zwecke" und sind anders legitimiert. Beides nebeneinander – das sei auch verhältnismäßig.

Lebenslange Haft plus Sicherungsverwahrung

In der Tat hat es solche Fälle schon gegeben. Im Oktober 2013 befand der BGH bei einem Mann aus Essen, der nach einer versuchten Vergewaltigung sein Opfer ermordet hatte und lebenslang einsaß, die Sicherungsverwahrung für "zulässig". Dieser Mann war allerdings wegen Sexualdelikten mehrfach vorbestraft, das Gericht sprach von einem "Gewohnheitsvergewaltiger" (Aktenzeichen 4 StR 124/13). Wie es mit Silvio S. weitergeht, ist daher kaum vorherzusagen. Der Bundesgerichtshof will seine Entscheidung bereits am Mittwoch verkünden.

Was bedeutet was? Lebenslange Haft Lebenslange Haft ist die höchste Strafe in Deutschland. Sie kann frühestens nach 15 Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden. Wird der Antrag eines Verurteilten auf Aussetzung

der Reststrafe abgelehnt, kann er alle zwei Jahre neu gestellt werden.



Besondere Schwere der Schuld Wenn das Gericht eine besondere Schwere der Schuld festgestellt hat, kann der Täter allerdings nur in Ausnahmefällen - etwa bei hohem Alter oder schwerer Krankheit - nach 15 Jahren freikommen.



Eine besondere Schwere der Schuld kann vorliegen, wenn die Tat besonders verwerflich war, der Täter sehr brutal und grausam vorgegangen ist oder dem Opfer große Qualen zufügt hat.







Sicherungsverwahrung Anders als die Haft ist die Sicherungsverwahrung keine Strafe für ein Verbrechen. Sie dient dazu, die Allgemeinheit vor Tätern zu schützen, die ihre Strafe bereits verbüßt haben, aber weiterhin als gefährlich gelten. Bis 1998 galt für die Sicherungsverwahrung eine Höchstgrenze von zehn Jahren. Eine Gesetzesverschärfung schaffte diese Grenze ab. Straftäter konnten damit unbegrenzt eingesperrt bleiben, solange sie als gefährlich galten. Dies galt auch für Altfälle. Zum 1. Juni 2013 trat eine Neuregelung in Kraft. Dabei wurde der Katalog der Taten reduziert, auf die eine Sicherungsverwahrung folgen kann. Außerdem wurden Regeln für den Vollzug der Sicherungsverwahrung aufgestellt. Da die Verwahrung keine Strafe ist, müssen die Bedingungen deutlich besser sein als in der Strafhaft und es muss ein größeres Therapieangebot geben.