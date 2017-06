Nach dem Tod mehrerer Tiere durch Blaualgen im Tegeler See sollen nun weitere Berliner Seen untersucht werden. Wie eine Sprecherin vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) am Dienstag sagte, wird mit Hochdruck getestet. Obwohl nur noch ganz geringe Spuren der neuartigen Blaualge namens Tychonema in den letzten Proben gefunden worden seien, solle eine vorsorgliche Badewarnung weiterhin bestehen bleiben. Am Freitag werde man neu entscheiden, sagte die Sprecherin.