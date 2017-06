Reste einer Handgranate in Berlin-Pankow gefunden

Der S-Bahn und Fernverker, der aufgrund eines Bombenfundes in Berlin-Pankow beeinträchtigt war, ist mittlerweile wieder aufgenommen.



Die Bundespolizei twitterte, dass in Blankenburg eine Weltkriegsbombe gefunden worden sei. Entschärfer vom LKA Berlin seien auf dem Weg. Die herbeigerufenen Bomben-Spezialisten des Landeskriminalamtes fanden in der Baugrube dann die Reste einer Stab-Handgranate, die sich als ungefährlich herausstellte und abtransportiert werden konnte.