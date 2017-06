Wegen Garagenbränden ist in Berlin-Tempelhof am Freitagmorgen eine Flüchtlingsunterkunft mit etwa 250 Bewohnern geräumt worden.

In dem Gebäude in der Colditzstraße habe es starke Rauchentwicklung gegeben, sagte ein Sprecher dem rbb. Verletzte gibt es offenbar nicht. Alle Bewohner hatten die Unterkunft verlassen und waren danach von der Feuerwehr betreut worden.



Der Brand war gegen 04:45 Uhr offenbar in einer Garage neben dem Flüchtlingsheim ausgebrochen und hatte sich dann ausgebreitet. Die Feuerwehr war mit ca. 100 Einsatzkräften vor Ort.

Sendung: Inforadio, 23.06.2017, 06:00 Uhr