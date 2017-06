Die Brandenburger Getreidebauern haben in diesem Jahr bislang keinen Grund, sich über Einbußen durch das Wetter zu beklagen. "Der Regen kam immer zur rechten Zeit und in der erforderlichen Menge", sagte Henrik Wendorff, Präsident des Brandenburger Bauernverbandes.

Nach vorläufigen Berichten von Kollegen sei aber nicht mit einem überdurchschnittlichen Ertrag zu rechnen. "Die nächsten drei Wochen entscheiden, wie gut die Ernte wird", sagte Wendorff.

Am kommenden Dienstag ist in Brandenburg der offizielle Start der Getreideernte. Dann fahren auch die Mähdrescher wieder. "Wir sind jetzt wenige Meter vor dem Ziel", sagte Wendorff. Es sollte nun nichts mehr dazwischen kommen. "Die Bestände seien gleichmäßig gewachsen und stünden sehr dicht", sagte er. Die Ähren seien zudem gut ausgebildet, mit kräftigen Körnern. Es habe auch bislang nicht so stark geregnet, dass das Getreide auf den Erdboden gedrückt wurde. Dann sei es in der Regel für die Ernte verloren.