Nach der Brandserie in Wittenberge (Landkreis Prignitz) hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch eine Frau vorläufig festgenommen.



Wie die Polizei rbb|24 sagte, hielt sich die Frau in der Nähe eines Mehrfamilienhauses in der Bürgerstraße auf, in dem es in den frühen Morgenstunden brannte. Nähere Angaben machte die Polizei nicht. Das Feuer sei durch Polizeibeamte schnell gelöscht worden.



Ein weiterer Brand konnte in der vergangenen Nacht in der Packhofstraße knapp verhindert werden. Ein 51-jähriger Bewohner hatte Geräusche an seiner Haustür gehört und dabei gesehen, dass Unbekannte versucht hatten, die Tür anzuzünden.

Ein Zusammenhang der beiden Brände zu den bisherigen Fällen prüft die Polizei aktuell. Seit Anfang des Jahres brannten in der Innenstadt von Wittenberge 25 Häuser. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Sendung: Antenne Brandenburg, 14.06.2017, 10.00 Uhr