Nackter Mann zündet sich in Königs Wusterhauen selbst an

Ein nackter, brennender Mann hat am Donnerstag in Königs Wusterhausen einen Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst ausgelöst. Der etwa 30-Jährige habe sich laut Polizei auf dem Bahnhofsvorplatz offenbar selbst angezündet. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in die Unfallklinik Berlin-Marzahn gebracht. Die Polizei überprüft derzeit die Identität des Mannes. Sein Motiv ist unklar.