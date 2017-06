Helmut Krüger Potsdam Dienstag, 20.06.2017 | 14:55 Uhr

Ich weiß nicht, warum und mit welchem Hintergrund die FDP fragt, ich denke einfach mal, das ideale Ziel wäre eine Null-Einnahme. Darum, weil sich alle an die Regeln hielten. Jede Abweichung davon ist gewiss menschlich und freut die Kämmerer, eine zu große Abweichung von der Null-Einnahme ist aber wegen der Höhe "verkehrssicherheitstechnisch" bedenklich.



Wenn dieser Gedankengang beherzigt würde, (der den Zwiespalt der öffentlichen Hand auflösen würde,) würde so manches in der Verkehrssicherheitspolitik gezielter eingesetzt werden als heute.



Will sagen: Die besagten 15 Mill. dürfen mithin nur Einnahme, nicht aber veranschlagtes Budget sein.