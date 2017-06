BVG-Bus in Neukölln ausgebrannt

Ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ist auf der Neuköllner Hermannstraße in Brand geraten. Das sagte ein Sprecher der Berliner Polizei am Mittwoch rbb|24. Nach Angaben der Behörde brach das Feuer auf Höhe der Juliusstraße aus. Die Feuerwehr habe das Feuer am Bus inzwischen gelöscht. Die Hermannstraße sei zwischen Glasower Straße und Juliusstraße für den normalen Verkehr gesperrt. Lediglich Busse könnten passieren.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch offen. Die Polizei ermittelt.