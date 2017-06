In der Jugendbegegnungsstätte am Werbellinsee sind seit Mittwoch Clowns aus der ganzen Welt zu Gast. Sie nehmen an einer Schulung teil, bei der sie sich für ihren Einsatz in Krankenhäusern und Pflegeheimen spezialisieren.

Die Weiterbildung wird von der Organisation "Rote Nasen" veranstaltet, die in Deutschland Clown-Visiten in Krankenhäusern organisiert. Insgesamt nehmen an den Workshops etwa 180 Clowns teil, darunter auch aus Palästina.