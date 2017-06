Nach einem verheerenden Wohnungsbrand mit einem Toten in Cottbus dauern die Löscharbeiten an. Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus war in der Nacht zum Donnerstag ausgebrochen.

Wegen des Feuerwehreinsatzes ist der Straßenbahnverkehr weiter beeinträchtigt. Zunächst lag er am Morgen ganz brach, weil der Strom für die Oberleitung bis zum Bereich Bonnaskenplatz abgeschaltet werden musste. Unterdessen fahren die Linien 2 und 3 wieder planmäßig, wie die Cottbusverkehr GmbH mitteilte. Linie 1 verkehrt zwischen Sandow und Jessener Straße, Linie 4 zwischen Ströbitz und Sachsendorf. Im Norden der Stadt fahren ersatzweise Busse. Wie lange die Störung anhält, sei noch unklar.