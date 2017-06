Video: ARD-Studio Peking | 15.06.2017

Eingeflogen aus China - So sehen die Pandas aus, die am 24. Juni nach Berlin kommen

15.06.17 | 20:15 Uhr

Ab 24. Juni gibt es wieder Pandas in Deutschland - ganz genau zwei. An jenem Samstag landen Mengmeng und Jiao Qing am Flughafen Schönefeld und kommen danach in den Berliner Zoo. Beide haben sich noch nie gesehen, aber ihr Pfleger durfte sie jetzt besuchen.

Der Berliner Tierpfleger Christian Toll hat die beiden Pandas besucht, die am 24. Juni nach Berlin kommen. Der 34-Jährige bereitet sich in Chengdu (China) auf seine Aufgabe vor. "Da ist natürlich gewisser Druck dahinter." Kein anderer deutscher Zoo hat Pandas.



Panda-Weibchen Mengmeng ("Träumchen") und Männchen Jiao Qing ("Schätzchen") haben sich noch nie gesehen, im Moment leben sie im chinesischen Zoo in Quarantäne. In Berlin sollen sie Nachwuchs zeugen. Die Zeit ist immer knapp. Panda-Weibchen sind nur drei bis vier Tage im Jahr fruchtbar, signalisieren das mit Duftmarken.



Mehr zum Thema Flug aus China - Pandas kommen am 24. Juni in Berlin an Die beiden chinesischen Pandabären Mengmeng und Jiao Qing sollen Ende nächster Woche nach Berlin geflogen werden - begleitet von ihren chinesischen Pflegern und dem Berliner Zoo-Tierarzt. Besucher kriegen die Pandas allerdings erst später zu Gesicht.



Eine Million Leihgebühr pro Jahr

Pfleger Toll kommt mit Mengmeng gut aus, lässt sich sogar streicheln. "Ein junges, hübsches Pandamädchen", berichtet Toll nach der Visite in der Quarantäne-Station. In diesem Jahr wird sie erst vier Jahre alt, ist deswegen noch sehr aktiv. "Sie ist sehr nervös, läuft viel, guckt viel, ist sehr interessiert". "Schätzchen" wiederum "ist eher der ruhige junge Mann, der viel liegt, es ruhiger angehen lässt und sich überhaupt nicht beeindrucken lässt". Er ist sieben Jahre alt - und mit zunehmenden Alter soll sich das Verhalten von Männchen und Weibchen genau umkehren. Die Pandas sind nur an den Berliner Zoo verliehen, sie kosten fast eine Million Euro pro Jahr. Die beiden Panda-Gehege haben noch einmal neun Millionen Euro gekostet.

Einziger deutscher Zoo mit Pandas

Zoo-Direktor Andreas Knieriem hatte das Pärchen gemeinsam mit dem Panda-Reservat Chengdu im Südwesten Chinas ausgesucht, in dem die Bären bisher leben. Pandas findet man mittlerweile nur noch in den Bergregionen der chinesischen Provinzen Sichuan, Shaanxi und Gansu. Rund 1.800 dieser Tiere sollen noch in freier Wildbahn leben. Der Große Panda wird weiter als stark gefährdet in der Roten Liste für bedrohte Arten eingestuft. Mit Mengmeng und Jiao Qing hätte der Berliner Zoo als einziger Tiergarten Deutschlands wieder Große Pandas in seiner Obhut. Bis vor fünf Jahren lebte Bao Bao im Berliner Zoo - 2012 starb das Panda-Männchen im Alter von 34 Jahren.

Panda-Weibchen Mengmeng ("Träumchen")