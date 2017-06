Der Landesverband der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) Brandenburg bemängelt angesichts der hohen Nichtschwimmer-Quote bei Grundschülern fehlende Kapazitäten für den Schwimmunterricht im Land.

Wer sich für einen Schwimmkurs anmeldet, müsse teilweise lange Wartezeiten in Kauf nehmen, sagte Gabor Kühn vom Landesverband der DLRG am Dienstag dem rbb: "Primär ist es so, dass es an Schwimmausbildern fehlt - aber auch an Bahnen, weil die ganzen Schwimmhallen auch privatisiert werden", sagte Kühn. "Es gibt dort keine Kapazitäten, dann müssen die Vereine diese Bahnen teilweise auch kaufen. Das führt dazu, dass man immer weniger Schwimmausbildung anbieten kann."