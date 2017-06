Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Mittwoch über zwei Klagen gegen ein Teilstück der "Dresdner Bahn" in Berlin verhandelt. Die Bundesvereinigung gegen Schienenlärm und mehrere Anwohner wenden sich gegen die Pläne, die Trasse bei Lichtenrade oberirdisch wiederaufzubauen. Sie halten die Lärmschutzberechnungen für realitätsfern und fordern eine Tunnelvariante.