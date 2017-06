Nach einem gescheiterten Vertuschungsversuch von Drogenhandel hat die Polizei in Berlin-Reinickendorf vier Männer festgenommen. Die Beamten waren am Freitagnachmittag zu der Wohnung gerufen worden, weil sich eine Anwohnerin über laute Unterhaltungen beschwert hatte. Laut Polizei sollen die Männer in der Wohnung randaliert haben.

Als die Beamten an der Tür klopften, warf einer der Männer einen Rucksack mit rund 1,2 Kilogramm Haschisch aus dem Fenster. Die Polizisten bemerkten das jedoch und nahmen die vier Männer im Alter zwischen 26 und 31 Jahren fest. In der Wohnung fanden die Beamten zudem eine hohe Summe Bargeld.