Terminal in Tegel wegen Gepäckstücks geräumt

Am Berliner Flughafen Tegel ist wegen eines verdächtigen Gepäckstücks ein Terminal gesperrt worden. Die Bundespolizei teilte am Dienstagnachmittag per Twitter mit, sie räume das Terminal C2. Spezialkräfte seien unterwegs. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte, dass das Gepäckstück keinem Reisenden zugeordnet werden konnte.

Der Flugverkehr ist nach Angaben eines Airport-Sprechers nicht eingeschränkt. Fluggäste würden derzeit über andere Terminals abgefertigt. Wenn überhaupt, dann käme es nur zu geringen Verzögerungen.