Fotografierverbot in Schwimmbädern - Brandenburger Bad lässt Linsen von Smartphones zukleben

25.06.17 | 15:17 Uhr

Der Schnappschuss von den ersten Schwimmversuchen findet sich in vielen Familienalben. Doch in Zeiten von sozialen Netzwerken gibt es immer mehr Fotografierverbote in Freibädern. Dabei ist Brandenburg strikter als Berlin.

Mehrere Schwimmbadbetreiber in Brandenburg versuchen, ihre Gäste vom Fotografieren per Handy abzuhalten. Damit sollen Persönlichkeitsrechte anderer Badegäste geschützt werden, die nicht von Fremden in Badehose oder Bikini abgelichtet werden wollen, wie eine dpa-Umfrage ergab. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen empfiehlt ihren Mitgliedern, einen entsprechenden Hinweis in ihre jeweilige Haus- und Badeordnung aufzunehmen. Diese akzeptiere jeder Besucher automatisch mit dem Erwerb einer Eintrittskarte.

Aufkleber für Linsen

Entsprechend überarbeitet beispielsweise die Lagune Cottbus derzeit ihre Haus- und Badeordnung für das Sport- und Freizeitbad, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Bei der Kontrolle sei das Personal aber auf Hinweise anderer Badegäste angewiesen. Damit die Linsen von Smartphone und Co erst gar nicht zum Zuge kommen, gibt es in der Fontane Therme in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) entsprechende Aufkleber, die nach dem Besuch wieder entfernt werden können.

Berlins Bäder gehen großzügiger mit dem Fotografieren um

Die Bäder in Berlin geben sich bei der Diskussion um das Fotografieren mit Handys dagegen gelassen. Beschwerden gegen die Handy-Fotografie im Bad gibt es laut den Berliner Bäder-Betrieben (BBB) nur wenige. Zudem sei ein Handy-Verbot nicht realisierbar, weil an heißen Tagen viele tausend Besucher in die Bäder kämen, sagte BBB-Sprecherin Anne Benza der dpa.

Bei Vorfällen an den Bademeister wenden

Laut Berliner Bäder-Betrieben hat allein das Strandbad Wannsee Hinweisschilder mit durchgestrichenen Kameras angebracht. Gäste hätten sich dort bereits über störende Fotoaufnahmen beschwert, berichtete der stellvertretende Badeleiter, Steve Kleinschmager. Die BBB raten ihren Badegästen dazu, sich bei Vorfällen an die Schwimmmeister vor Ort zu wenden. "Dann kann es auch schon mal ein Hausverbot geben", sagt Benza.