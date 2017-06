Am Liepnitzsee (Barnim) ist eine Frau von einem herabfallenden Ast erschlagen worden.



Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, saß die 44-Jährige am Dienstagnachmittag auf einer Bank unter einer Buche am Nordufer des Sees. Dort löste sich - bei normalen Wetterbedingungen - in knapp zehn Meter Höhe ein Ast mit einem Durchmesser von rund 60 Zentimeter. Dieser traf die Frau am Kopf, sie war sofort tot.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Unfall aus.



Der Liepnitzsee ist einer der beliebtesten Badeseen im Berliner Umland. Er gehört zum Wandlitzer Seengebiet.