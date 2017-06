Geschlossen werden das Kindersommerbad Monbijou in Berlin-Mitte, am Samstag das Sommerbad Humboldthain in Gesundbrunnen und am Sonntag das Sommerbad Wuhlheide in Karlshorst.

Geöffnet sind hingegen an beiden Wochenendtagen von 10 bis 17 Uhr die Schwimmhalle Fischerinsel in Mitte, am Samstag von 9 bis 19 Uhr das Stadtbad Tiergarten und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr die Schwimmhalle Allendeviertel in Köpenick.

In den Kombibädern Gropiusstadt, Seestraße und Mariendorf werden den Badegästen jeweils die Becken in der Halle zur Verfügung stehen.