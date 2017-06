Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten im U-Bahnhof Moritzplatz in Berlin-Kreuzberg gesprengt. Die Explosion war so stark, dass im Bahnhof ein Feuer ausbrach.



Die Einsatzkräfte wurden gegen 2.00 Uhr informiert, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Automat brannte aus. Der Bahnhof war am frühen Morgen mehrere Stunden lang gesperrt. Im Berufsverkehr hielten die Züge aber wieder an der Station.