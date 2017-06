Ein ehemaliger Berliner Imam ist als Terrorhelfer zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Das Kammergericht begründet seine Entscheidung damit, dass sich der 31-Jährige der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung schuldig gemacht habe. Ein früheres Urteil gegen den Ex-Imam wegen Werbung für die Terror-Organisation "Islamischer Staat" (IS) wurde in die verhängte Gesamtstrafe einbezogen.

"Der Angeklagte war kein Mitläufer. Er ist eine Person, die den IS maßgeblich unterstützt hat", sagte der Vorsitzende Richter. Der Angeklagte hat laut Gerichtsurteil von Berlin aus mindestens 13 russischsprachigen IS-Anhängern geholfen, aus ihren Heimatländern nach Syrien zu gelangen, um sich dort dem IS anzuschließen.

Der 31-Jährige hatte erklärt, er als ein Mann ohne Ausbildung sei "verblendet" gewesen. Seit seiner Inhaftierung im Oktober 2015 habe er sich vom Salafismus "immer weiter entfernt". Auch im ersten Prozess vor einem Jahr hatte der Ex-Imam gestanden. Damals erhielt er zweieinhalb Jahre Haft.



Der Angeklagte war 2002 illegal nach Deutschland eingereist. Sein Asylantrag, den er unter falschem Namen stellte, wurde abgelehnt. Nachdem der 31-Jährige zunächst Drogen konsumiert und dem Glücksspiel nachgegangen sei, habe er sich 2004 spontan geändert und zunehmend radikalisiert, so das Gericht. Mit einem Alias-Namen soll der Ex-Imam mindestens seit 2007 in das Gewalt befürwortende salafistische Spektrum in Berlin eingebunden gewesen sein.