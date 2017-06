77-jährig machte sie sich auf den Weg, die Welt mit ihrem Oldtimer zu umfahren. Sie überstand allerlei Widrigkeiten und kam im Frühjahr wieder in Berlin an. Am Dienstag feiert die Ralleyfahrerin Heidi Hetzer ihren 80. Geburtstag. Doch lange will sie nicht bleiben.

Während Heidi Hetzer auf zweieinhalbjähriger Weltreise war, sind einige ihrer Freunde zuhause gestorben. "Wenn ich heimkomme, muss ich zuerst mal auf Friedhöfe gehen", hatte die damals 79-Jährige wehmütig geklagt, als sie gerade Afrika auf eigene Faust durchquerte. Als sie in diesem Frühjahr wieder in Berlin ankam, war der Schmerz darüber jedoch erst einmal vergessen. Sie rief enthusiastisch und in gewohnt direkter Manier am Brandenburger Tor: "Die Welt ist toll! Ihr müsst raus und nicht mit dem Arsch vorm Fernseher sitzen!"

Am 20. Juni feiert die gebürtige Berlinerin ihren 80. Geburtstag. In Berlin. Doch lange in Deutschland bleiben, will sie nicht. Im April verkündete sie, dass es sie langfristig nicht hier halte. Die Stadt habe sich verändert, ihre Wohnung sei in ihrer Abwesenheit von den Mietern verwüstet worden, zudem sei es ihr zu kalt und die Menschen im Vergleich doch recht unfreundlich. "Keiner lächelt zurück, wenn ich ihn anlächle", so Hetzer in einer Audio-Botschaft.