Morgen ist Sommeranfang. In Berlin und Brandenburg hat er aber schon Einzug gehalten. In vier Landkreisen gilt bereits die höchste Waldbrandstufe und vielen Seen fehlt es an Wasser, da es viel zu wenig geregnet hat in den vergangenen Wochen.



Moderation: Sabrina N' Diaye aus dem Monbijou Park in Berlin Mitte.