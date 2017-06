Verendete Tiere am Tegeler See

Woran starben die Hunde und auch mehrere Wildtiere am Tegeler See? Spezialisten suchen weiter nach möglichen Ursachen - etwa im Wasser des Sees, aber nicht nur da. Es liegen auch bereits erste Ergebnisse vor - die aber in verschiedene Richtungen deuten.

Die "Berliner Zeitung" berichtete am Dienstagabend, nach Untersuchungen des Landeskriminalamtes (LKA) hätten sich sechs Hunden mit Zink vergiftet. Ein Polizeisprecher sagte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage, hierauf gebe es zumindest Hinweise. Die " Morgenpost " konkretisierte, laut Polizei könne es sich möglicherweise um Zinkphosphid handeln, das auch zur Bekämpfung von Wühlmäusen eingesetzt werde. Gegenüber rbb|24 wollte die Polizei am Mittwochmorgen allerdings keine genauen Angaben machen.

Dass in den letzten Wochen am Tegeler See Hunde und auch Wildtiere verendet sind, hat möglicherweise mehrere Ursachen: So soll bei einigen Hunden eine Zinkvergiftung festgestellt worden sein, ein Tier starb an Blaualgengift und auch ein Köder wurde gefunden. Klarheit sollen nun weitere Untersuchungen bringen.

Auf der Seite des Sees, am Spandauer Forst, wo Anwohner die Kadaver von 14 Füchsen und einem Wildschwein gefunden hatten, stellte die Polizei laut dpa auch einen Köder sicher. Dieser habe sich nach Untersuchungen aber als ungiftig herausgestellt. "In dem Köder war ein Metallgegenstand", zitiert die dpa einen Polizeisprecher. Woran die Tiere starben, ist noch immer unklar.

Außerdem war bei der Obduktion eines Hundes das Blaualgengift "Anatoxin A" gefunden worden. Dies bestätigte der Spandauer Tierarzt Kai Rödiger, der mehrere Tiere untersucht hatte, dem rbb am Dienstag. Die "Bild" berichtete am Mittwoch, nach Lageso-Angaben seien drei Hunde an Blaualgengift gestorben.



Dass sich Blaualgen im See befinden, hatte sich in der vergangenen Woche herausgestellt, nachdem das Wasser des Sees auf mögliche Giftstoffe untersucht worden war. Die Sprecherin des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso), Silvia Kostner, erläuterte am Dienstag, es sei eine neue Sorte der Blaualge gefunden worden, die es bei 14-tägigen Routineuntersuchungen der Berliner Badegewässer so noch nicht gegeben habe.

Das gefundene Gift, "Anatoxin A", habe eine neurotoxische Wirkung. Normalerweise reagierten Betroffene, die mit den Algen in Kontakt gekommen sind, mit Erbrechen und Kopfschmerzen, sagte Kostner. Das nun gefundene Gift könne in großen Mengen zu Krämpfen und Atemstillstand führen. Warum sich das Gift nur bei den toten Hunden und Wildtieren ausgewirkt haben könnte, konnte die Behörde sich nicht erklären. "Bei uns gingen keine Meldungen von Menschen mit Beschwerden nach dem Schwimmen im Tegeler See ein", sagte Kostner.