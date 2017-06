Bei einem der Hunde, die am Tegeler See in Berlin verendet sind, ist Blaualgengift nachgewiesen worden. Das bestätigte der Tierarzt Kai Rödiger am Mittwoch dem rbb. "Die Pathologen haben jetzt als Todesursache das Gift Anatoxin A festgestellt", sagte Rödiger. "Das wird von Blaualgen produziert." Ob auch andere Hunde an dem Stoff gestorben seien, könne man noch nicht mit letzter Gewissehit sagen. "Aber für diesen einen Hund haben die Pathologen das als Todesursache feststellen können." Rödiger selbst hatte zuvor einige der betroffenen Hunde in seiner Praxis behandelt.

Am Tegeler See waren in den vergangenen Wochen mehrere Hunde verendet; später wurden zudem, wenige Kilometer entfernt, 15 tote Wildtiere gefunden - 14 Füchse und ein Wildschwein.

Offiziell bestätigt sind die Blaualgen als Todesursache bislang nicht. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hatte am Freitag lediglich vor einem Blaualgenbefall am Tegeler See gewarnt. Es wurde abgeraten, an befallenen Stellen zu baden, Wasser zu schlucken oder angespülte Algen zu berühren. Blaualgen sind Bakterien, die sich bei hohen Wassertemperaturen schnell vermehren und Giftstoffe absondern. Verschluckt man größere Mengen Wasser, können die Gifte die Lunge lähmen und zum Ersticken führen.

Ein Zusammenhang mit dem Verenden der Tiere in der Region schloss die Behörde jedoch auch nicht aus. Am Umweltbundesamt sollte es weitere Untersuchungen geben. Erste Untersuchungen hatten keine Hinweise auf Giftköder oder Umweltgifte ergeben.

Sendung: Inforadio, 13.06.2017, 6 Uhr