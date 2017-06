Martin Randelhoff: Es gibt sicherlich gute Gründe, einen Helm zu tragen. Man muss aber unterscheiden zwischen einer individuellen Entscheidung und der Entscheidung, die der Staat aus Fürsorgepflicht trifft. Dafür müsste der Nutzen einer Radhelmpflicht höher sein als die Kosten. Das wäre aber nicht so: Bei einer Radhelmpflicht würden weniger Leute Fahrrad fahren. Und wenn man dann die Gesundheitskosten aufrechnen würde gegen Vorteile einer Helmpflicht, steht man am Ende schlechter da.

In den letzten Jahrzehnten war der Autoverkehr die Dominante in der Verkehrsplanung. Auch die Regeln wurden sehr stark auf den Pkw zugeschnitten. Der Pkw-Verkehr wurde nicht in der Geschwindigkeit eingeschränkt - dabei könnten Sie mit Tempo 30 sehr schwere Unfälle mit Radfahrern verringern. Oder man könnte Parkstreifen wegnehmen, damit die Radwege besser einsehbar sind.

Den klassischen Autofahrer in Reinform gibt es ja gar nicht mehr. Viele sind mal mit dem Auto, mal mit dem Rad, zu Fuß und im Nahverkehr unterwegs. Jeder Mensch hat eine sichere Infrastruktur verdient, diese Diskussion müssen wir führen. Und das wird nicht ohne Konflikte gehen. Wenn man sich einmal anschaut, welche Flächen in Berlin dem Autoverkehr zur Verfügung stehen und welche für Radfahrer und Fußgänger, fällt eine ziemliche Diskrepanz auf. Da müssen wir eine gewisse Flächengerechtigkeit hinkriegen.

In Dänemark und in den Niederlanden hat man die Diskussion, die man jetzt bei uns führt, schon in den 1960er Jahren begonnen. Auch in Wien tut man jetzt viel für den Radverkehr. Und im staugeplanten London haben sie in kurzer Zeit ziemlich viel bewegt.