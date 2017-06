Interview | Berliner Wasserbetriebe - Berlin ist Selbstversorger - zumindest beim Wasser

Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Oberster Wasserversorger der Stadt ist Lars Feddern. Der Ingenieur der Berliner Wasserbetriebe (BWB) erklärt, warum Nitrat für das Berliner Wasser keine Gefahr ist - und ausgerechnet Luxushotels gechlortes Wasser wollen.

rbb|24: Herr Feddern, laut einer von Ihnen kürzlich beauftragten Umfrage trinkt in Berlin die Hälfte der Befragten (51 Prozent) täglich zwischen 0,5 und 1,5 Liter Wasser aus der Leitung. Alle anderen schleppen also noch Wasserkästen oder kaufen Plastikflaschen. Wie überzeugen Sie diese, doch lieber Leitungswasser zu trinken?

Jens Feddern: Es gibt kein Lebensmittel, das uns in so guter Qualität so bequem direkt nach Hause geliefert wird. Trinkwasser aus der Leitung ist das am strengsten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland. Zahlreiche Grenzwerte sind für das Trinkwasser noch einmal strenger als für Flaschenwasser. Denn Trinkwasser muss so beschaffen sein, dass lebenslanger Genuss gesundheitlich unbedenklich ist - und dabei geht man von bis zu zwei Litern pro Tag aus. Das gilt für Mineralwasser aus der Flasche nicht. Außerdem müssen für Trinkwasser keine Flaschen produziert, gereinigt oder mit dem Lastwagen transportiert werden. Und man schont schließlich den eigenen Rücken, je nachdem, in welchem Stock man wohnt.

Kürzlich gab es Meldungen über die drohende Nitratbelastung unseres Grundwassers. Ist das Berliner Trinkwasser gefährdet?

Nein, denn wir gewinnen unser Wasser komplett aus eigenem Anbau, also aus dem Boden unter der Hauptstadt. Das ist für eine Großstadt dieser Größenordnung durchaus ungewöhnlich. Wir bewirtschaften den Wasserkreislauf selbst und profitieren davon, dass in dessen Einzugsgebiet einfach keine so großen Landwirtschaftsbetriebe liegen, wie es beispielsweise in Niedersachsen der Fall ist.

Und sind diese Quellen unerschöpflich?

Nein, unser Grundwasser wird zwar durch natürliche Niederschläge wieder aufgefüllt. Und wir helfen durch gezielte Grundwasseranreicherung auch nach. Dabei leiten wir gefördertes Wasser über Versickerungsteiche wieder in die Natur zurück und fördern so die Grundwasserneubildung. Aber sich verändernde klimatische Bedingungen beeinflussen auch den Wasserkreislauf. Bereits heute wird in Teilen Deutschlands bereits vor Wassermangel gewarnt, da sinken die Grundwasserstände ab. Das Problem haben wir in Berlin noch nicht, wir müssen unsere Wasserförderung aber auch den sich ändernden klimatischen Bedingungen anpassen.

Wie gefährlich sind Rückstände von Medikamenten und Hormonen im Trinkwasser?

Nichts in unserer Umwelt ist vollkommen vom Menschen unbeeinflusst, das gilt auch für unser Trinkwasser. Deshalb beobachten wir Spuren von Arzneistoffen, Röntgenkontrastmitteln oder etwa Süßstoffen, die sich im Wasserkreislauf befinden, intensiv. Für zahlreiche dieser Stoffe gibt es Grenzwerte, die unser Trinkwasser deutlich unterschreitet. Für eine ganze Reihe weitere Stoffe, die man zwar messen kann, deren Wirkung im Wasserkreislauf aber noch nicht erforscht ist, gibt es sogenannte Orientierungswerte, das ist eine Art Grenzwert mit Sicherheitsabstand. Und wir beobachten mittels einer hochmodernen Non-Target-Analytik sogar die Stoffe, die wir noch gar nicht kennen.



In Berlin gibt es ja immer noch Bleileitungen. Wie kann ich rausfinden, ob das Wasser aus meiner Leitung zu Hause belastet ist?

Dazu haben Sie zwei Möglichkeiten: Sie nehmen eine Wasserprobe und bringen sie zur Analyse in unser Labor. Für Schwangere und Haushalte mit Kindern unter einem Jahr ist dieser Test kostenlos, für alle anderen kostet er 14,28 Euro. Oder Sie suchen sich ein Wasserrohr und kratzen mit einem scharfen Gegenstand, etwa einem Schraubenzieher, daran. Blei ist ein relativ weiches Metall. Wenn Sie Ihr Rohr also einritzen können, ist es mutmaßlich aus Blei.

Gibt es Schätzungen, wie viele Bleileitungen es noch gibt?

Im Straßenland haben die Berliner Wasserbetriebe alle Bleileitungen ausgetauscht, im Zuge dessen haben viele Hauseigentümer die Gelegenheit genutzt, ihre Hausanschlüsse ebenfalls auszutauschen. Was in den Häusern drin verlegt ist, darüber haben wir natürlich keine Erkenntnisse.

Können bei beidem – Medikamenten und Blei – Wasserfilter helfen?

Darüber können wir keine wissenschaftlichen Aussagen machen. Unser Wasser verlässt die Wasserwerke so gut, dass eine weitere Filterung nicht notwendig ist. Durch diese Filter wird es im Zweifel eher schlechter – vor allen Dingen, wenn sie nicht so häufig gewechselt werden, wie ratsam. Blei wird in einigen dieser Filter tatsächlich zurückgehalten, Medikamente und Arz-neistoffe meines Wissens nach nicht.



Wir kennen das aus vielen Urlaubsländern: Leitungswasser, das nach Chlor riecht und schmeckt. Gibt es das auch in Berlin?

Das gibt es in Berlin nur an einigen wenigen Orten – und mit gechlortem Wasser, und das hat gar nichts mit Trinkwasserhygiene zu tun. Im Bundeskanzleramt ist das Wasser zum Beispiel gechlort, als Sicherheitsmaßnahme. Das kommt sicherlich auch ausländischen Gästen entgegen, die das nicht anders kennen. Aus dem gleichen Grund chloren auch verschiedene Luxushotels ihr Wasser. Denn deren internationale Kundschaft erwartet ein Wasser, das – um es etwas provokant zu formulieren – so schlecht ist, wie sie es von zu Hause kennen. Trinkbar ist es, aber lecker eben nicht.

Und wenn man nach dem Sommerurlaub in der Ferne zurück nach Hause kommt: Kann man dann das Wasser aus dem Hahn eigentlich direkt wieder unbedenklich trinken?

Nach dem Urlaub machen wir erst einmal alle Fenster auf und drehen alle Wasserhähne auf, dann kommt frisches Wasser in die Leitungen und frische Luft ins Haus. Ein bis zwei Minuten, wenn es sich wieder so kalt anfühlt, dass man merkt, es kommt direkt aus dem Rohr, dann ist es gut trinkbar. Das gilt übrigens auch für Blei, das sich in der Leitung über Nacht aufkonzentriert. Lässt man das Wasser so lange laufen, bis es etwa 8 Grad kalt ist, dann ist da auch kein Blei mehr drin.



Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Ute Zauft, rbb|24