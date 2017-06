BVG verzweifelt an Rolltreppe am Brandenburger Tor

Kaum eine Rolltreppe in Berlin fällt so oft aus, wie das Modell am U-Bahnhof Brandenburger Tor. Allein im Jahr 2016 kamen hier 141 Ausfalltage zusammen, teilte die BVG in einer Antwort auf die Anfrage an das Berliner Abgeordnetenhaus mit. 2015 funktionierte sie an 15 Tagen nicht, 2014 war sie an 205 Tagen nicht in Betrieb. Im ersten Quartal 2017 seien bereits zwölf Ausfalltage zusammengekommen.



"Die am U-Bahnhof Brandenburger Tor verbauten Fahrtreppengetriebe erreichen derzeit nicht die bei Verkehrsfahrtreppen geforderten Ansprüche an Belastbarkeit und Verschleißfestigkeit", so die BVG auf die Anfrage des CDU-Abgeordneten Stephan Schmidt. Hinzu kämen lange Lieferzeiten. Deshalb will die BVG speziell für diesen Treppentyp ein eigenes Ersatzteillager aufbauen, um lange Lieferzeiten zu vermeiden. Problemtisch seien "Getriebe, die eine Spezialkonstruktion aufweisen".

Die BVG teilte zudem mit, dass die "Ausfälle der Fahrtreppen am Brandenburger Tor nicht exemplarisch" seien. Über alle Treppen in Berlin erreiche man eine Verfügbarkeit von mehr als 95 Prozent. "Die Fahrtreppen am U-Bahnhof Brandenburger Tor bilden eine Ausnahme."