Sommer in der Berliner U-Bahn

Auch in der Berliner U-Bahn ist es dieser Tage warm - das gehe nicht anders, sagt die BVG: Eine Klimaanlage würde wie eine Heizung wirken. Doch es gibt Aussicht auf Abkühlung - zumindest auf einer Strecke. Von Sarah Mühlberger

Nicht einmal die Kabine der Zugführer lasse sich kühlen, sagt BVG-Sprecherin Petra Reetz. "Der eine oder andere Fahrer hat vielleicht einen Propeller bei sich vorne stehen", grundsätzlich gelte aber an heißen Tagen: "Mitgehangen, mitgefangen."

Das Motto "Geteiltes Leid ist halbes Leid" mag für viele Lebenssituationen gelten - in einer vollen U-Bahn an Sommertagen gilt es jedoch ganz sicher nicht. Im Gegenteil: Je voller die Züge, desto wärmer. Jeder Fahrgast mehr bringt zusätzliche Wärme mit in die Waggons. Und eine Klimaanlage, die die U-Bahn abkühlen könnte, gibt es nicht – im Unterschied zu den Bussen .

Warum es in der Berliner U-Bahn keine Klimaanlage gibt, fasst die Sprecherin so zusammen: "Es hat keinen Sinn." Gleich mehrere Faktoren sprechen aus Sicht der BVG gegen eine maschinelle Kühlung. Da wäre zunächst ein praktisches Problem: Wohin mit der Klimaanlage? Auf den U-Bahn-Zügen ist kein Platz, denn bis zur Tunneldecke sind es nur fünf Zentimeter. Theoretisch könne man zwar einen Klimaschrank im Fahrgastraum einbauen, erläutert Reetz, aber dann müssten zwei Sitzplätze weichen – in jedem Waggon.

Außerdem wären die U-Bahnen plötzlich deutlich schwerer, wodurch sie mehr Energie verbrauchen würden – ökologisch also heikel. Einige Strecken, wie etwa die U1 und die U3, verlaufen zudem sowohl unter der Erde, als auch oberirdisch. Ein solcher ständiger Temperaturwechsel würde den Klimaanlagen viel zumuten.

Das größte Hindernis ist jedoch die Abluft: Die bei der Kühlung entstehende warme Luft müsste unter der Erde schließlich irgendwo hin. Die Abluft würde die Tunnel erwärmen und die wiederum die Züge. "So würde ein Kreislauf entstehen, bei dem es in den Tunneln nicht nur wärmer wäre als heute, sondern auch wärmer als über der Erde. Wir würden also im Sommer die Tunnel heizen." Das wiederum würde auch die Bahnsteige erwärmen, die derzeit noch relativ kühl sind.